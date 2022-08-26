導演‧門｜關錦鵬曝《胭脂扣》險被剪片 李駿碩讚吳鎮宇演技精湛 (18:25)

ViuTV節目《導演‧門》將於周日（28日）播出新一集，嘉賓是同樣擅長拍攝人物故事的資深導演關錦鵬及後浪導演李駿碩。兩人在節目中分享角色設計的理念、協助演員入戲的方法及情慾場面的處理。關錦鵬亦為觀眾分析經典愛情作品《地下情》的一場重要戲分，解構在人物關係設計方面的心思。

關錦鵬直言會跟演員做朋友，透過互相溝通和了解幫助演員入戲。被問到最深刻的演員時，關錦鵬提到梅艷芳，指對方曾試過凌晨3時來電談心事和工作。李駿碩則大讚在《濁水漂流》中飾演染毒街友「輝哥」的吳鎮宇非常敬業︰「他事前親自到深水埗實地考察，了解真實街友的生活。他在戲中飾演街友為自己打毒針一幕非常逼真，好似真嘅一樣！」

關錦鵬分享電影《胭脂扣》公映前的小插曲︰「當時的監製成龍欲更改電影場面，認為應該加入誇張刺激、富有娛樂元素的劇情。我得知後不滿此安排，如果公司最後決定要剪片或補拍，就請公司連同導演名一起拿走。最後因為公司早以我的版本報名參加台灣金馬獎，更奪得最佳女主角、最佳攝影、最佳美術設計3個獎項，所以導演版本才能原封不動的保留，並在香港上映。」

（即時娛樂）