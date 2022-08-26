陳法拉參演《哥斯拉大戰金剛》續集 (18:03)

《死亡筆記》導演阿當榮格（Adam Wingard）執導的《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong），由《真愛如血》阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）、《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）、《鐵甲奇俠3》莉碧嘉荷爾（Rebecca Hall）、《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）及日本男性小栗旬等主演，去年上映時成績不俗，全球收超過4.7億美元（約36.6億港元）。華納電影昨宣布，除了莉碧嘉荷爾、拜仁亨利及童星姬莉賀圖（Kaylee Hottle）等原班人馬會回歸演出外，還會加入新演員，陳法拉亦榜上有名，這亦是她繼《尚氣與十環幫傳奇》後再次參演荷李活電影；事實上她返回美國發展後，成績不俗，除了《尚氣》，亦演出了兩齣HBO劇集《無所作為》和《迷離劫》。

除了陳法拉外，據報《唐頓莊園》男星丹史提芬（Dan Stevens）、《蝙蝠俠》艾力斯芬斯（Alex Ferns）及《雷神奇俠3：諸神黃昏》女星麗素侯斯（Rachel House）亦會加盟《哥斯拉大戰金剛》續集，並繼續由阿當榮格執導。據悉上集拍了1.5億至2億美元，續集規模也大同小異，內容將加入哥斯拉與金剛的背景故事，以及探索骷髏島的謎團，並已在澳洲昆士蘭開鏡。電影預計2024年3月15日在美國上映。