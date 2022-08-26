馬國明澄清女友湯洛雯冇為合照P圖︰是我笑到面容扭曲 (19:03)

馬國明、胡定欣、陳豪、郭晉安、劉溫馨等，今日出席劇集《白色強人II》宣傳活動。馬國明、胡定欣呼籲市民捐血助人，兩人即場捐血；陳豪為防疫選擇稍後到捐血中心捐血。

馬國明透露日前接受身體檢查時抽了7支血，因此今日聽從現場醫生意見會捐少一點。他否認做婚前檢查，鼓勵女友湯洛雯也每年做身體檢查了解身體狀况。馬國明表示女友到澳洲工作，他工作以外就負責照顧小貓。對於湯洛雯在社交平台上載的合照疑P圖太重手，令他被網民取笑面容扭曲，馬國明說︰「她沒有P圖，是我笑到面容扭曲。笑了一整晚，笑到有點僵硬。我可以做證，她沒有修圖，其他就不知道。其實好多女仔，甚至男仔也會執少少圖才擺上網，人之常情，我覺得沒什麼大不了。」

談到早前在陳敏之網上節目中稱希望在外國的海邊結婚，馬國明說︰「我有想過，但未和她認真傾過。我覺得在香港結婚有點似做騷，外地進行比較有私隱。」至於怕將來湯洛雯會遺失仔女的成績表，馬國明說︰「我只是講笑，不怕她嬲。我對文件比較緊張，她就較隨意，所以有機會丟了重要文件，婚後我負責保管吧！如小朋友有文件要簽名，就找爸爸簽名。」

（即時娛樂）