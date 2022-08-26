商台63周年台慶 「無牙三姑」陳寶玲服務55周年 (21:39)

商業電台63周年台慶口號是「在高山 在低谷，商業電台六十三年，在一起 總有事情可慶祝」，寓意商業電台陪伴聽眾踏入第63個年頭，不論身處高山低谷，並肩同行面對新挑戰，身邊總會有好事情值得慶祝。

商台今年仍因疫情未能舉行周年晚宴，以網上形式進行。為答謝一班默默耕耘的功臣，主席何驥與行政總裁陳靜嫻，向30名服務商台長達10年至55年的員工頒發長期服務獎，當中包括首席智囊陳志雲、梁泰來、朱菁等；其中於《十八樓C座》聲演無牙三姑和周紅兩個角色的陳寶玲（寶玲姐）更服務商台55年，與公司同行超過半世紀。

今年「商台三連環」以「神隊友」為主題，希望考驗各DJ之間的默契，所以三款遊戲都加入了隊友合作的元素。雷霆881隊及叱咤903隊每隊共派出6位DJ代表參與三連環遊戲，包括：雷霆881隊的天欣、飛機、何飛鳳、葉宇澄（Eugene）、楊樂笙（阿笙）、馬騮搣及梁淑意（Rebecca）；叱咤903隊的小儀、阿正、Oscar、Elsie、阿檸、阿強及歪歪。在開始遊戲前，陳志雲向參與遊戲同事打氣，並祝賀商業電台踏入63周年。

（即時娛樂）