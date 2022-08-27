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古天樂《明日戰記》票房報捷 截至今早10時突破1250萬 (11:07)

文章日期：2022年08月27日

古天樂監製兼主演的科幻電影《明日戰記》前天（25日）開畫，至昨天上畫第二日的香港及澳門累計票房已超過1000萬；截至今早10時，香港票房已突破1250萬。

（即時娛樂）

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