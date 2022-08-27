SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
痞子殿下｜周嘉洛戲服倒模于洋1983年《七彩如來神掌》 (15:56)
練美娟唔怕《季前賽》播映無期 不打擾沒聯絡MIRROR (15:11)
尹蓁晞甲狀腺病癒 減27磅回復昔日體重 想搵鋼條身形男友 (14:30)
孻女Camilla首次上台表演芭蕾舞 陳豪陳茵媺帶2子捧場 (13:47)
泳兒望去英國開騷 順道旅行探朋友 寓工作於娛樂 (13:14)
ANSONBEAN新冠病毒康復搏命運動︰養病時冇力健身 (13:06)
陳法拉參演《哥斯拉大戰金剛》續集︰很高興加入怪獸宇宙 (12:41)
姜濤柳應廷毛舜筠《阿媽有咗第二個》 票房破2500萬 (12:26)
古天樂《明日戰記》票房報捷 截至今早10時突破1250萬 (11:07)
古天樂《明日戰記》票房報捷 截至今早10時突破1250萬 (11:07)
文章日期：2022年08月27日
Share
古天樂監製兼主演的科幻電影《明日戰記》，截至今早（27日）10時的香港票房已突破1250萬。（天下一電影Ig圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）
prev
next
古天樂監製兼主演的科幻電影《明日戰記》前天（25日）開畫，至昨天上畫第二日的香港及澳門累計票房已超過1000萬；截至今早10時，香港票房已突破1250萬。
（即時娛樂）
Share
MORE
泳兒望去英國開騷 順道旅行探朋友 寓工作於娛樂 (13:14)
ANSONBEAN新冠病毒康復搏命運動︰養病時冇力健身 (13:06)
陳法拉參演《哥斯拉大戰金剛》續集︰很高興加入怪獸宇宙 (12:41)
姜濤柳應廷毛舜筠《阿媽有咗第二個》 票房破2500萬 (12:26)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK