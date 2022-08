近年在美國發展的陳法拉獲不少演出機會,繼與梁朝偉合演的Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、HBO劇集《迷離劫》(Irma Vep)後,她將參演華納電影開拍的《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)續集。對此,法拉在社交平台說︰「很高興能加入怪獸宇宙﹗別擔心,我不是在玩哥斯拉或金剛。非常感謝﹗」

(即時娛樂)