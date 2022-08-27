痞子殿下｜周嘉洛戲服倒模于洋1983年《七彩如來神掌》 (15:56)

無綫劇集《痞子殿下》劇情愈趨緊湊，成為鎮首的紀威（周嘉洛飾）帶隊上山剿滅山賊，出發前獲贈只有保暖功能的「天蠶寶衣」。這件「天蠶寶衣」原來大有來頭，于洋曾在1983年播出的短劇《七彩如來神掌》中穿過類似戲服。據知，劇組特意為嘉洛找來近似戲服，藉此向經典作品《如來神掌》系列及粵語武俠長片致敬。對於跟前輩于洋「撞衫」，嘉洛笑指自己未夠班：「于洋大哥型好多，同埋我覺得幾唔好意思，因為有場戲唔小心整爛咗件衫，好彩後尾都補得番。」

朱敏瀚飾演的裘千刀因患上「離魂分裂症」而出現雙重人格，一時變得成熟、聰明兼有領導才能。他在劇中的「一劍大俠」造型十分帥氣，戲服跟足劇中漫畫「一劍大俠」。朱敏瀚非常滿意這身造型，覺得有點似蝙蝠俠。他笑說︰「陳瀅見到我呢個造型嘅眼神好似見到偶像咁，畀咗好多信心我。不過，除咗猩猩衫，呢套應該係全套劇第二熱嗰件衫。好彩我拍攝時都習慣咗流汗嘅狀態，好記得有一日拍完畀番套衫服裝部，佢哋好驚訝點解件衫冇乜汗，主要係因為啲汗流到冇得再流，佢哋好擔心我中暑，但回想番都係覺得好玩。」

「See Saw先」在YouTube頻道釋出《痞子》NG合輯，王灝兒（JW）拍攝《魁夢傳奇》場面時獻唱《矛盾一生》，令現場變成迷你音樂會，其他演員化身粉絲揮手，氣氛熱鬧。

（即時娛樂）