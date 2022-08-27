鄭中基爆大女愛聽林家謙唱歌︰佢連我啲歌都唔聽 (16:35)

林家謙昨晚舉行第5場紅館演唱會，請來鄭欣宜及鄭中基（Ronald）任嘉賓。

欣宜與家謙合唱《救命歌》後緊緊地擁抱，欣宜感謝家謙寫了這首歌給她︰「第一次收到這首歌，好像有個人告訴我『我睇到你，聽到你個心入面諗緊咩』。」欣宜語畢眼濕濕，家謙立即安慰︰「我當時正在日本旅行，電話傳來你的哭聲，我以為自己做錯了什麼，嚇死我﹗」欣宜邊哭邊說︰「你首歌似有一個人正在摸住我的頭，呵住我﹗」欣宜送上增高鞋墊，家謙看到後笑言家中已有多對。欣宜說︰「增高鞋墊跟你的歌曲一樣，男女合用，最重要是可以令你『加長』。祝你以後開騷都像鞋墊，不停加場再加場！」

Ronald去年曾邀請家謙當其個唱嘉賓。兩人昨晚在舞台上重遇，鄭中基說︰「恭喜晒﹗我記得去年邀請你做嘉賓時曾對你說︰『你食多啲嘢，一號風球都會將你吹走。』今天很開心，八號風球後，你仍在，證明你大隻咗，真係乖仔﹗我有禮物送給你，世界知名品牌《大佬好嘢》月餅，是粗皮月餅﹗」家謙答︰「我完騷即食，多謝大佬﹗」

Ronald透露其大女梓喬（Emma）向來不聽中文歌，連爸爸的歌也不聽，但會主動聽家謙的歌。他對家謙說︰「我因為女兒而再次唱歌，因為林家謙而再次寫歌。你有那麼多好聽及不同風格的歌，令到我也想創作音樂。我今年會製作唱片，邀請家謙一同創作，我寫上半首，他寫下半首，看看有沒有機會合唱。」

（即時娛樂）