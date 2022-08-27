84歲余慕蓮已立平安紙 價值數百萬單位將捐予慈善機構 (18:21)

84歲余慕蓮（魚毛）多年來密密行善，2005年將無綫給她的近半退休金捐到貴州建小學，近日又計劃將自傳《我是一條豆角》的收益不扣除成本全數撥捐兒童癌病基金。魚毛接受商台節目《星光背後》訪問時直言︰「我唔要錢，亦唔恨錢。」

回憶兩年前先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化留醫半年死過翻生，她說︰「入院後無意識什麼都不知，也不知自己進了ICU。我那半年要插喉，瞓牀瞓到背脊爛、屁股又爛，好痛，痛到叫『我死喇！救命！好辛苦』，眼淚不停流都無人理，因為那病房每個人係咁叫救命。」

魚毛表示大病前被兩名友人騙上廣州進行了一次療程，不知道與她後來的病有沒有關係。她說︰「未入院之前，我被人騙了上廣州。我當佢老友，佢當我老襯！他們一男一女，最初說去廣州一日遊兼做身體檢查、參觀一些新儀器。我不會普通話，去到後不知他們說什麼，抽完血後，又吊些點滴入我體內，由朝搞到晚好辛苦。他們之後才說：『益你呀，魚毛！呢個回春療程好貴㗎！』我何時要回春？過程中要我簽名，又要我影相，我才知上當，被騙做代言人。我當時無計，最慘是不知道被打了什麼東西入身體，要不然為何突然大病？我在這件事上當然嬲，估不到有些人咁衰！」魚毛回港後才向這兩個朋友大發雷霆，對方奉上兩萬元利市錢想她息事寧人，魚毛拒收錢，只要求對方刪相了事。

出院至今兩年，魚毛沒什麼心願未了，只希望「玩多1、2年」，如要長期卧牀就寧願早些「收工」。她說︰「現在我只想行得、食得。我希望快點修復好牙齒，戴假牙也沒問題，亦不介意靠枴杖走路。我不想長期坐輪椅。」魚毛表示早前獲邀復出拍戲，但她自知身體狀况不容許，立即婉拒對方。她說︰「當然演不到，衰收尾咩﹗我自己知自己事，現在要人攙扶，又沒記性，怎記對白呢！」

魚毛透露已立了平安紙，為自己安排好身後事，將來離世後會將現在居住、價值幾百萬的單位捐給東華三院。她說︰「人遲早要走，現在計劃好，總好過被人呃，被人呃仲心噏。我一向不太看重錢，人最重要健康，現在連健康都無乜，瞓醒一日就當是賺多一日，千萬不要想太多。」

（即時娛樂）