邊度都有外星人｜Tecki稱多次目睹UFO 鄭子誠陸永各有睇法 (19:30)

鄭子誠、陸永主持的J2台節目《邊度都有外星人》昨晚（26日）首播，第一集請來「外星文明研究者」Tecki現身。Tecki深信有外星人存在，自言曾前後見過200多架不明飛行物體，又曾帶隊10幾次看UFO，每次均成功。Tecki表示地球已被一班壞的外星生物「蜥蝪人」及「小灰人」控制超過25000年，揚言人人身邊也可能有一位外星生物存在。他接着又表示網上一直流傳發明家Tesla是來自金星的軍官，因靈魂滯留在地球，輪迴投胎成為人類。他指Tesla冥想時會連結到「阿卡西」空間（無限空間），可以接觸到外太空科技，這樣便解釋到他所有超越時代發明的出處。

Tecki在節目中展示一幅聲稱是FBI的解密文件，內容指Tesla是被地球人收養的外星人，國籍為金星。他指Tesla在86歲離世時，其夾萬內的大量發明草圖不翼而飛，2016年的解密文件顯示草圖一直被美國政府保管。Tecki說︰「真正的金星物理軀體應該有400多歲命，他因為輪迴到地球人的身體才那麼短命。」

鄭子誠稱只相信數據及證據，對外星人存在與否持觀望態度。陸永則說︰「很多名人一直以來均被傳是外星生物，這次真的是FBI檔案寫Tesla是金星人，國籍是金星。當然，問題就變成那份FBI文件的真實性及可信性。其實，相信與否都是隨心及過癮吧了﹗」陸永相信很多人會質疑Tecki的說話，但他很佩服對方的信念。陸永說︰「我不會懷疑他的說話及拍到的片段，好多片都是在他的家附近、深井一帶拍到。他曾帶很多人看UFO，很多人由不相信到看見後相信。我一次都未見過，最後一集應該會找他帶隊去看。」

（即時娛樂）