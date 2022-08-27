炎明熹專心唱歌未想同時演戲︰怕唔上唔落模稜兩可 (20:08)

炎明熹（Gigi）今日穿上5吋高跟鞋出席商場音樂會，她表示曾穿過7吋高跟鞋，穿上後要慢慢習慣。她說︰「有次我穿上高跟鞋後連續企了5小時，除鞋後仍有雙腳離地的感覺，很怪異，但是一種試煉。」Gigi表示打扮要視乎場合及個人風格，如要穿性感裝束則需公司及家人同意。她個人喜歡接受挑戰，未有在工作上設下太多底線，除非人身安全有危險，否則只要能力許可都會堅持。

她說目前想專注唱歌，拍戲在次要位置。她說︰「現在先唱好歌，否則又拍戲就唔上唔落，模稜兩可。」被問到目標是否囊括各大音樂頒獎禮獎項時，Gigi說︰「我在音樂上仍然未做得好，想做到自己滿意為止。之前曾跟一些前輩、老師合作，發覺自己跟他們相差太遠，所以要努力學習。」談到其後援會早前跟慈善機構合作義賣為小動物籌款，Gigi非常支持︰「希望將來能配合到時間，和他們一齊做義工幫助有需要機構。」

同場的連詩雅表示在其主持的J2節目《因為愛情》中訪問多對素人夫妻及情侶，其中一個故事令她非常感動。她說︰「疫情下，一位太太懷孕時與身在台灣的丈夫分隔兩地，他們兩年多沒見面，小朋友出世後未見過爸爸。我一講到親情就忍不住哭，想起媽媽從前既要照顧我又要返工。我暫時拍了兩集，哭了一次。」

（即時娛樂）