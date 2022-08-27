披荊斬棘2｜杜德偉舞台小意外 踏空滾下樓梯令太太擔心 (21:15)

杜德偉參加內地真人騷節目《披荊斬棘2》，第二集首次公演分組，32位男藝人自願組隊，杜德偉獲曾比特主動邀請組團，與范世錡、朱嘉琦一齊合作玩樂器表演，他負責彈結他，加上他是最有經驗的哥哥，被推舉做隊長。

節目組問杜德偉跟其他3位隊友的溝通，他說：「暫時沒有問題，我覺得我們比較像同學，在房間中彈彈唱唱，好像學生露營，這是我已經很久沒有的新鮮感，我會非常珍惜跟他們在一起的每一天。」杜德偉還對隊友讚不絕口，3個都是很乖巧的小孩子，不論是他肌肉痛、感到寒冷、或是表演上，都得到大家的幫忙，感謝他們變成隊長的靠山。他特別提到：「曾比特可愛又認真，會主動去安排一些事情去做，又有很多想法，讓我會想要去依賴他的感覺。」

節目組安排各隊隊長拗手瓜比拼的環節，當中任賢齊（小齊）挑選要跟杜德偉對戰，不過在比賽開始前小齊特別提醒：「我們要小心，不要受傷。」過程中，杜德偉跟小齊都用盡全力，尤其是小齊用上整張臉的表情來抵抗，杜德偉突然放開手說：「不行，我不能呼氣。」杜德偉起來謝謝小齊，大讚他非常給面子，可愛地完結一場拗手瓜大賽。

杜德偉又趁空閒時與太太視像分享近況，並講到初踏舞台便發生了小意外。他說：「投票轉身時在樓梯踩空了，整個人滾了下去，我以最快速度起身，覺得自己好靈活。」杜太李曉冰表示擔心，但十分支持丈夫擔起隊長的責任，希望他好好帶領其他團員。

（即時娛樂）