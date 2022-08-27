胡定欣望遇上真命天子 林盛斌介紹對象暫未有合眼緣 (22:38)

兩屆視后胡定欣2018年拍完無綫劇集《包青天再起風雲》後停工休息，曾有傳她約滿離巢。前年她加入邵氏，並與無綫以新模式繼續合作。放假兩年重返幕前演出熱播中的《白色強人II》，她拍攝時需要時間適應，加上未演過醫生角色，是個大挑戰，對手郭晉安又強勢，都有壓力，邊拍邊問監製，得知收貨心才定下來。劇集在內地及香港先後播出反應不錯，為她打下強心針。是否趁機返內地發展？她直言都想，可以與內地製作互相交流是好事，作為演員都希望有更多機會。

胡定欣出道20年，兩年前第一次放悠長假期，卻遇上疫情，趁那段時間沉澱自己，及好好思考，作為一個女藝人如何走下去，自己還有什麼進步空間、有什麼可以再嘗試及有不足地方要作調整，加以改善，不要封閉自己。拍《白色強人II》發現工作模式已改變，但一埋位就重現對演戲的熱情。她之前有機會參與電影演出，可以影、視同步發展，只要有人給予我機會，我一定全力以赴。

她單身7年感情未有著落，她直言很渴望遇到對的人拍拖，正等緣分到。她指在疫情下大家戴著口罩，很難認識人。她曾聽過方力申說有去過交友App找對象，她有次去髮型屋整頭時，曾下載交友App，但有點糾結應否以真面目和姓名示人，又不想欺騙人，始終藝人好似不適合用這個方式找對象，沒有繼續下去。「金牌媒人」林盛斌（Bob）積極為她物色對象，她笑說：「Bob比我還要著緊，誓要幫我搵對象，現在出街很多人祝福我，感覺到大家為我集氣。Bob畀我睇過很多相，有些男仔背景不差，但沒有合眼緣，想找個談得來和價值觀相近。（要真命天子還是再攞視后？）真命天子，因為班姐妹很忙，未必有時間陪我，我都好需要關懷。」

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（即時娛樂）