造型師因撞衫事件嘲對C AllStar冇興趣 許廷鏗公開向阿King道歉 (13:10)

林家謙今晚舉行最後一場紅館演唱會，他每晚開騷均請來不同的圈中好友上台合唱，當中包括分別於第2場及第4場出現的C AllStar及許廷鏗（Alfred）。有眼利的網民事後發現Alfred與C AllStar成員吳崇銘（阿King）撞衫，兩人穿上品牌「sacai」的同款粉藍外套上台。網絡插畫家「普羅米修斯」將他們撞衫的場面畫成插畫，Alfred及阿King都有在社交網轉發，Alfred更笑言︰「其實撞衫又有咩可怕喔可？」

不過，Alfred的造型師Ray卻十分介意，他在社交網轉發插畫及留言︰「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完全冇興趣，冇聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗著得好睇好多。」他這番言論惹來大批網民批評，音樂人MastaMic特別去品牌的店舖試穿Alfred、阿King也穿過的同款外套，拍照後擺上網及留言︰「大家唔好拗，我話我著得最好睇，你哋話係唔係，唔信就問吓sacai﹗」阿King笑答︰「不如全部關注呢件事嘅人都去sacai攞呢件衫影相選美😌。」

Alfred今日凌晨1時為事件在社交網公開道歉，他說︰「【好好的道個歉 】一直在為演出準備，終於有時間回應下。首先謝謝大家關心，亦感謝King體諒。對於造型師的言論，他就是我團隊一員，所以我絕對有責任，代團隊對King及C AllStar帶來任何冒犯或不便，好好的講一聲『對不起』。而整件事對我來說，同一款衫沒大不了，我比較在意的是：造型師未夠留意廣東歌。我已經嚴正地吩咐了他，必須好好留意香港歌手。有廣東歌才有許廷鏗，我會向他介紹更多用心做音樂的單位，自己亦會繼續用心做音樂，就好似今日音樂會主題一樣，團結一起令香港樂壇繼續精彩。」

（即時娛樂）