古天樂驚喜現身考驗入圍校花校草 親自挑選男女班長 (16:14)

《試當真》與商台、JFFT及Yes﹗合辦《校花校草2022：從現在發掘未來》，21位校花校草早前已誕生。他們昨天（27日）在首集「校花校草綜藝堂」中獲神秘嘉賓古天樂（古仔）現身鼓勵，非常驚喜﹗

古仔在節目中親自測試他們的應對和執生能力，表現較突出的Angelina應古仔要求，即場扮演電影《媽媽的神奇小子》其中一段由蘇媽媽聲嘶力竭叫兒子起身行路的情節，Angelina不但沒怯場，演出還十分投入。古仔再要求她以唐老鴨的聲線再次扮演這段電影情節，Angelina亦順利過關，獲古仔稱讚「幾好、幾好」。

古仔又要暫名Ivan的校草在5秒內改自己的英文名，並要求他將來必須沿用下去。Ivan最終在限時內改了「Meaning」這個英文名，獲古仔稱讚有意思。Meaning在之後的行catwalk測試中，自信表現亦獲古仔青睞。他與Angelina被古仔選為花草們中的男、女班長。

受歡迎指數一直高企的校花510被古仔問到有否拍拖時，立即瞪大眼說沒有。古仔笑笑口說︰「冇咪冇囉，咁惡做咩呀？」考驗完花草們的執生能力後，古仔語重心長地說：「你哋幾好呀，第一次係咁樣喇，唔緊要，你哋仲有時間，仲有9個星期嘅訓練，有自信先係最緊要，今日好開心見到你哋，希望將來可以喺呢個圈裏面同大家一齊合作，加油！」

比賽逢周日重新洗牌投票，每個周六晚上11時截票。總結首周全民網站投票，校草何求（John）及校花510獲得最多票數，而最低票數的校草Gordon、梓賢及校花Abbie則在首周止步，提前畢業出局，獲大會發放了畢業獎學金及100件花之卷壽司，成功晉級的18強將繼續賽事。

（即時娛樂）