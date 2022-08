陳柏宇台上台下照顧有加 被王嘉儀認做大佬 (16:26)

陳柏宇(Jason)、王嘉儀(Sophy)昨晚首度合作演出《我是現場》音樂會,兩人除了獻唱自己的作品外,還用上超過一半的時間演唱馮允謙《思念即地獄》、柳應廷《人類群星閃耀時》、鄭欣宜《先哭為敬》、Serrini《Let Us Go Then You And I》等多首別人的歌,當中不少歌曲更是重新編曲,令觀眾耳目一新。

原來兩人本月中才決定好歌單,開騷前只有個多星期練習新歌。Jason十分享受這次演出,他說︰「我唱到《人類群星閃耀時》先開始入局冇咁緊張。今次個騷以音樂作主導,唱好多人哋嘅歌,可以改編都重新編曲,呢件事係非常大膽,因為唔係以娛樂出發而係以音樂性出發,我非常支持。」

Jason完騷後讚Sophy的歌聲有其特質,Sophy說︰「今次袋咗好多嘢落袋,開頭唔識Jason,只係久仰大名,咁近傾偈做騷係第一次,但每次問佢關於舞台或者用聲嘅問題,佢都會幫手分析,呢樣嘢好少前輩會咁坦白同你分享。佢本身嘅氣場都係霸氣,所以嗌佢大佬,同埋佢好照顧後輩,例如綵排時佢會好爽快教我點樣可以做得更好,呢樣嘢就係大佬啦,但佢講嘢嘅方式又好似朋友,我覺得呢樣嘢係令我好開心,多謝!」Jason聞言笑說︰「我食漢堡包都有問佢食唔食,但其實冇預佢,哈,唔好客氣喇,我會Send番張單畀你。」

(即時娛樂)