陳柏宇台上台下照顧有加 被王嘉儀認做大佬 (16:26)

陳柏宇（Jason）、王嘉儀（Sophy）昨晚首度合作演出《我是現場》音樂會，兩人除了獻唱自己的作品外，還用上超過一半的時間演唱馮允謙《思念即地獄》、柳應廷《人類群星閃耀時》、鄭欣宜《先哭為敬》、Serrini《Let Us Go Then You And I》等多首別人的歌，當中不少歌曲更是重新編曲，令觀眾耳目一新。

原來兩人本月中才決定好歌單，開騷前只有個多星期練習新歌。Jason十分享受這次演出，他說︰「我唱到《人類群星閃耀時》先開始入局冇咁緊張。今次個騷以音樂作主導，唱好多人哋嘅歌，可以改編都重新編曲，呢件事係非常大膽，因為唔係以娛樂出發而係以音樂性出發，我非常支持。」

Jason完騷後讚Sophy的歌聲有其特質，Sophy說︰「今次袋咗好多嘢落袋，開頭唔識Jason，只係久仰大名，咁近傾偈做騷係第一次，但每次問佢關於舞台或者用聲嘅問題，佢都會幫手分析，呢樣嘢好少前輩會咁坦白同你分享。佢本身嘅氣場都係霸氣，所以嗌佢大佬，同埋佢好照顧後輩，例如綵排時佢會好爽快教我點樣可以做得更好，呢樣嘢就係大佬啦，但佢講嘢嘅方式又好似朋友，我覺得呢樣嘢係令我好開心，多謝！」Jason聞言笑說︰「我食漢堡包都有問佢食唔食，但其實冇預佢，哈，唔好客氣喇，我會Send番張單畀你。」

（即時娛樂）