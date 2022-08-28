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古天樂《明日戰記》累積票房破2000萬 (16:51)

文章日期：2022年08月28日

古天樂監製兼主演的科幻電影《明日戰記》8月25日開畫，電影公司表示據「Hong Kong Box Office Ltd.」資料所示，至今的累積票房已有20,274,457港元。

（即時娛樂）

 

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