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古天樂《明日戰記》累積票房破2000萬 (16:51)
文章日期：2022年08月28日
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古天樂監製兼主演的科幻電影《明日戰記》，上映短短幾日的累積票房已破2000萬。（資料圖片）
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古天樂監製兼主演的科幻電影《明日戰記》8月25日開畫，電影公司表示據「Hong Kong Box Office Ltd.」資料所示，至今的累積票房已有20,274,457港元。
（即時娛樂）
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