失衡凶間｜蘇麗珊眾目睽睽下尷尬換衫 林曉峰血流披面商場逃亡 (17:16)

林曉峰（阿Lo）與蘇麗珊在電影《失衡凶間》的故事《死場》中化身KOL，一個聘請臨記扮顧客搞宣傳谷商場，一個踢爆商場鬧鬼。深夜時人去樓空，阿Lo疑似被鬼追，「探靈KOL」蘇麗珊隨後追上直播，在商場喪跑展開追逐戰。阿Lo說：「頭先跑勻整個商場，半個馬拉松，依家㷫烚烚。剛才我哋喺商場喪跑，不過對鞋好跣，所以只係上半身扮到好似跑得好快，但對腳其實係急步行，好驚跣低。」追住跑的蘇麗珊說：「我盡晒力跑，喺後面拍直播，追到氣喘！」

阿Lo今次不但展示長跑專長，還充分發揮其好口才一面，因為他飾演口才了得的KOL，自導自演商場人流旺盛場面，一講就幾頁紙對白，蘇麗珊拍晒手掌。阿Lo說：「導演陳果仲勁，佢親自揸機拍攝，一邊留意住我有冇講錯對白，一邊指揮鏡頭外其他工作人員。」話口未完，陳果導演在他們身後走過，阿Lo對蘇麗珊說：「你留意吓佢對手成日都好似打功夫動作，功架十足。」

蘇麗珊在戲中一改過往乖乖女形象，戴白色假髮兼在眾目睽睽下換衫。她說：「第一場戲就係我嘅出場戲，我要喺短時間內除帽、除口罩、除衫，仲要摺好放番入背囊，然後攞出攝影機、開燈、自拍。眼看同場其他群眾演員望住我，等我做晒呢一連串動作，再講對白。我心情真係好緊張，因為拍攝時間好緊湊，好怕做漏嘢連累大家重頭嚟過NG累街坊，好大壓力！」拍攝順利完成，她笑言要感謝剪接師幫忙，還說：「估唔到第一日開工就對住咁多人除衫，真係有啲尷尬！」

（即時娛樂）