好聲好戲2｜姜麗文與爸爸秦沛隔空罵戰 蘇韻姿聲演爆Seed戲求突破 (17:52)

姜麗文聲演《銀樓金粉》，與爸爸秦沛隔空罵戰；自言中文水皮的蘇韻姿挑戰高難度，聲演楊茜堯於經典劇集《宮心計》中的爆Seed場面。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《好聲好戲》第二季明天（29日）首播，由阮兆祥及上季殺入三強的馮盈盈擔任主持，汪明荃擔任固定主席評判，每輪比賽再邀請不同的殿堂級劇集監製、資深電影工作者及配音員擔任評判。

首周出賽藝人分別有蘇韻姿、戴耀明、姜麗文及袁偉豪；主席評判有汪明荃、金牌監製潘嘉德及專業配音員林國雄，其他評判團成員有配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英，宋宛穎及楊潮凱是首輪打氣團藝人。

自言中文水皮的蘇韻姿挑戰高難度，聲演楊茜堯於經典劇集《宮心計》中的爆Seed場面；姜麗文聲演《銀樓金粉》，與爸爸秦沛隔空罵戰；賽前被睇高一線的戴耀明聲演《巾幗梟雄》柴九一角，重現經典對白「人生有幾多個十年」；袁偉豪則化身《大時代》中的丁蟹，大講歪理。

袁偉豪、戴耀明在次回合的指定技巧配音環節上聲演「食飯傾偈戲」，蘇韻姿、姜麗文則聲演「哨牙妹冧豬戲」。曾為動畫《進擊的巨人》「米卡莎‧阿卡曼」配音的張頌欣，以及曾為劇集《機智女法醫》「安郡王」配音的李凱傑，將在相關環節中作示範表演，展示驚人實力，贏得全場掌聲。

（即時娛樂）