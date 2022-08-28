林家謙與林宥嘉越洋連線合唱 帶萌爆愛犬上台令粉絲驚喜 (18:31)

林家謙昨晚舉行第6場紅館演唱會，帶愛犬「Waffle」上台見歌迷，令歌迷非常驚喜﹗Waffle雖然細細隻，卻膽子大沒怯場，淡定地跟住主人繞場，十分可愛﹗好友Tyson Yoshi緊接出場，與Serrini及家謙合唱《Something》及《If I die tonight》。Serrini爆家謙曾指Tyson很喜歡他，家謙聞言鬧Serrini︰「喂，我幾時有講呀？你係咪夢遊？」Tyson笑言很尷尬。Serrini先提議Tyson合作一齊除去家謙上衣，然後又叫Tyson代她去惜家謙，場面搞笑。

除了愛犬、Serrini、Tyson Yoshi及岑寧兒，家謙還邀請台灣歌手林宥嘉以視像方式現身舞台屏幕，合唱《壞與更壞》及《飛》兩首歌。林宥嘉以廣東話向現場觀眾問好，他說首次以此方式做嘉賓，不知道現場氣氛如何，希望之後可看回片段。家謙對林宥嘉說︰「很榮幸邀請到你當嘉賓，你是我音樂生涯上很重要的人，所以很想邀請到你。」

林宥嘉表示家謙在其心目中是個很溫柔的人︰「溫柔是很有力量的個人特質，大家可以在完騷後記住這種感覺，記住溫柔是好好的東西。我們要很溫柔地生活及做事。家謙第一次開演唱會就開7場，很棒﹗」他又指《壞與更壞》是兩人合作上非常重要的一首歌，沒想到家謙的作品可以令其第一首廣東歌那麼多人喜歡。

合唱《飛》時，林宥嘉問家謙年紀多大，然後說︰「相信今天很多觀眾朋友也許更年輕，很多時候，不是年紀輕才需要勇氣去面對未知。不管幾歲，我們都需要勇氣去面對未知。現場每個人都有不同工作，甚至有人未找到工作。 每個人擁抱的天空都不一樣，要知道自己的珍貴。當你面對未知時，希望你有勇氣。這1、2年世界的變化很大，其實世界一直在變化，如明年有一個變化是我要去紅館開演唱會，我邀請大家。」

（即時娛樂）