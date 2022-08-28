許廷鏗拒評撞衫外套被指似醫院病人衫︰疫情下不想以醫院開玩笑 (19:24)

許廷鏗拒評論他在林家謙演唱會上穿的粉藍外套被指似醫院病人衫。（資料圖片）

許廷鏗（Alfred）、林奕匡、衛蘭、Dear Jane昨晚演出《新城台慶FABULOUS 4 音樂會》。Alfred演出時表示︰「近期因為發生了一些事，開這個騷不容易，很多東西要調整，器材未必掛得很高，製作亦受到限制。」林奕匡表示很多計劃被疫情打亂，包括其入行10周年演唱會。適逢昨天是其結婚5周年紀念日，他送上歌曲《有淚多好》給太太李靄璣。

完騷後，Alfred提及其造型師Ray因他與C AllStar成員吳崇銘（King）撞衫而發文嘲C AllStar一事時，強調撞衫很平常，他與阿King也沒介意，大家穿上後有不同效果。Alfred又代其造型師向阿King及其粉絲道歉，指阿Ray最抵鬧的是不聽廣東歌。他說︰「我會督促他多聽廣東歌。其實很小事，只是被放大。」對於他撞衫的外套被網民取笑似醫院病人衫，Alfred拒絕評論，強調疫情下不想以醫院開玩笑。

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Dear Jane談到與C AllStar的演唱會受颱風影響而延期時，坦言有少許可惜和失望。

（即時娛樂）