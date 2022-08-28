JW獲男友讚《痞子殿下》演出OK 朱敏瀚事業放首位 (21:55)

王灝兒（JW）於無綫劇《痞子殿下》與朱敏瀚（朱仔）演情侶，有惜面等較親密接觸，JW不擔心男友呷醋，還叫家人朋友一齊追劇支持，甜笑說男友評價她的表現OK。劇中朱仔的角色對JW一往情深，甘為對方犧牲改變，現實中的他直認難以做到，甚至將愛情排到最後。單身的他解釋：「我將事業工作擺第一位，而健身亦是我的工作一部份。如果問我，會不會為一個女仔而改變自己應有行為，答案是不會，現時我可以更專注事業。」他明白當演員必需要有感情生活，但可以是親情和友情彌補。不過他重申和拍拖3年的前女友余思霆分手，因為相隔兩地感情難以維繫，並非他太專注事業而忽略女友有關。

JW與朱仔跟同劇陳瀅及周嘉洛拍出真友情成為老友，對於周嘉洛「星爺」式搞笑演繹搶鏡，他們不覺得會變成為陪襯，戲份分配好平均，每個角色都有發揮空間。他們讚嘉洛好叻又聰明，懂得將自己個人元素融入角色中，不是完全跟足劇本做。

JW強項是唱歌，她為好友充當導師，周嘉洛為劇集主題曲錄音時，多得JW即場指導。朱仔說如果他與陳瀅將來要學唱歌，一定要找「JW老師」幫手。他都希望有朝一日為自己主演的劇集唱主題曲。JW卻不留情向他大潑冷水：「有聽過他在網上頻道節目翻唱別人的歌，都唱得幾好聽有個底嘅...但有待改進囉！都是專心拍戲先啦！」

（即時娛樂）