MIRROR演唱會事故發生1個月 Jer深夜獻Sing憑歌寄意 (12:00)

MIRROR紅館演唱會上月底發生墜屏意外，舞者李啟言（阿Mo）被巨屏擊中受傷，至今仍在深切治療部留醫。昨天（28日）是事故發生1個月，暫時休假的MIRROR成員柳應廷（Jer）今日（29日）凌晨突然開Ig直播，畫面拍着燈光照，而他則翻唱衛蘭歌曲《呼吸之間》，當中歌詞提到：「停不低思緒 有時捱到太累 我知」﹑「停不低苦惱 有時浮躁 你很介意」﹑「吸一口氣 默然靜聽 求可拭乾你眼淚」，似是憑歌寄意，訴說最近心情，而Jer之後也將片段上載Ig，他寫道："Take a deep breath."原唱者衛蘭也留了一個淚眼汪汪的emoji，不少粉絲及網民也留言為Jer打氣。

《呼吸之間》

主唱：衛蘭

作詞：甄敏延

作曲：Robynn Yip

編曲：賴映彤

監製：賴映彤

Close your eyes

Hey it's me

平靜去將呼吸感覺 全部放慢

有多久未歇息一晚

來讓我將不安衝淡

迷失於世代聚散 太多的重擔

何苦將責任獨攬 也許不必習慣

停不低思緒 有時捱到太累 我知

停不低苦惱 有時浮躁 你很介意

吸一口氣 呼去你心事

讓我為你寫首詩

無端給比較 偶然迷惘挫敗 我知

無端給指責 偶然頹喪 你很介意

吸一口氣 默然靜聽

從心中找到冷靜

心聲聽到我來和應

如忐忑焦急別沉鬱 感覺著淚眼 要放低的重擔

行累了別浮躁 縱使再有急彎 你會撐過關

停不低思緒 有時捱到太累 我知

停不低苦惱 有時浮躁 你很介意

吸一口氣 呼去你心事

讓眼淚變一首詩

無端給比較 偶然迷惘挫敗我知

無端給指責 偶然頹喪你很介意

吸一口氣 默然靜聽

毋須開口去說明

只須聽你心聲

也許這一剎 你仍難過痛恨 我知

未得到公允 你仍浮躁 也很介意

吸一口氣 默然靜聽

求可拭乾你眼淚

可擁緊你脆弱

可修補你眼前路徑

（即時娛樂）