英皇集團80周年誌慶 楊受成首次配音 張敬軒分享開聲之道 (13:36)

英皇集團為慶祝迎接80周年誌慶，特別呈獻「From Time To Timeless」（歷久不渝）誌慶短片。短片邀得張敬軒鬼馬聲演，以聲音穿梭時空，將集團成立80年來的經典場面及發展歷史娓娓道來。

英皇集團主席楊受成及副主席楊政龍（Alex）更首度大開金口，為短片配音。為了令效果更好，張敬軒除了向楊受成及Alex分享開聲之道，更親自落場兼任調音師。張敬軒笑言能夠向兩位老闆「作出指導」，是人生成就解鎖項目，並大讚2人有天分。

短片共分為上集「From Time」及下集「To Timeless」，張敬軒由1942年楊受成父親楊成先生，於上海街創立的鐘表零售店「成安記錶行」講起，發展到今時今日業務多元的綜合企業英皇集團，再由楊受成及Alex擔綱驚喜彩蛋，分別為不同年代發展作出總結及寄語。

首次參與集團周年盛事的張敬軒說：「加入公司以來，第一次參與集團的周年誌慶，感謝老闆們的賞識，選擇在AVON這個為香港樂壇製作無數經典金曲的地方錄音。老闆和Alex雖然是第一次配音，但完全得心應手，不用15分鐘已完成，還很專業地以不同節奏、語調錄了幾個版本。平日多是老闆提點我有關工作及做人處事的貼士，今次終於有機會為老闆們提供錄音心得，唔知之後有冇機會邀請到老闆同Alex參與我新歌featuring？」

楊受成則表示：「大半世紀以來，除了投資者同客戶支持同信任，當中更是少不了一班為集團默默耕耘的好同事。未來，英皇集團會一如以往，與時並進。在穩健中不斷創新，與社會共享企業價值。」

（即時娛樂）