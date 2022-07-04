《明日戰記》香港票房破2100萬 杜琪峯包場支持 古天樂感謝「古太」 (13:57)

由古天樂（古仔）﹑劉青雲﹑劉嘉玲和姜皓文等合演的科幻鉅獻《明日戰記》，由本月25日截至昨天（28日）的4天票房，已衝破2100萬港元，昨天香港單日票房更達600萬港元。

身為電影總監製兼主演的古天樂，聯同導演吳炫輝、演員姜皓文、吳肇軒、胡子彤、張文傑，電影主題曲《明日之明日》主唱ANSONBEAN及Winka（陳泳伽）@COLLAR等，走訪多間戲院謝票，感謝入場觀眾。杜琪峯（杜Sir）更包場支持《明日戰記》，洪金寶、林雪等亦親身撐場，古仔及導演吳炫輝在謝票前還開香檳賀佳績。

古仔等人甫進入影院，影迷已歡呼若狂，古仔笑言：「好似開演唱會一樣，多謝大家支持，在此謝謝這麼多位『古太』，希望大家喜歡這部電影，請多看幾次。」

古仔以《尋秦記》武術指導介紹洪金寶，他還特別鳴謝杜琪峯：「《明日戰記》的誕生或多或少都跟杜Sir有關，因為他的一番說話，我才開始成立自己公司，當時不是由電影公司開始而是特效公司。

有一天我們去影展後食飯，他跟我說：『我們一定要製作屬於自己香港電影，要靠特技的戲。』」當時聽後古仔都呆了一呆，心想拍戲從不用特技，但杜Sir反指未來的電影必須要有特技，之後開始一步步做到今時今日，古仔誠懇地說：「多謝杜sir。」杜琪峯補充：「我的確覺得未來電影將會很多元化，尤其在特技上發展是無窮，銀幕上將會出現許多大家意想不到的事物。」

（即時娛樂）