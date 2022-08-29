楊千嬅爆老公丁子高連環整蠱事件 愛扮狗叫兼石春藏手袋 (14:33)

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，昨（28日）晚播出第5集，嘉賓是「大笑姑婆」楊千嬅，千嬅在節目中向祖藍分享和老公丁子高及囝囝Torres生活日常。

千嬅透露丁子高私下相當貪玩，經常以整蠱千嬅為己任，而發生得最多的整蠱事件是「石春藏手袋」：「你有冇試過同佢食飯，食完永遠個袋都好重吖？佢同啲朋友夾埋，你知日本餐廳門口好多石春，每當我去廁所準備走，佢就將所有石春擺晒喺我個袋度。我奇怪咁重嘅，一打開個袋全部都係石春，你話係咪㷫吖？」祖藍聞言忍笑呼籲日本餐廳老闆要「小心丁生」。

千嬅又指丁子高試過扮狗叫，令她當眾失儀兼失魂：「佢行行吓街喺後面用隻手拍我隻腳，然後扮狗叫喎，我以為真係有狗咬我咪大嗌，咁我一大嗌好大聲㗎嘛，成條街望住我，佢咪喺度笑囉。」

相反10歲囝囝Torres思想成熟，而且識冧媽咪開心：「有次母親節佢寫卡畀我，下款寫Unknown son，我搲晒頭問佢咩嚟，佢話：『我想畀個驚喜你，但我又驚你唔知係我，咪寫埋Son咯』，我個仔會整蛋炒飯我食，佢鍾意煮嘢食嘅，我好感動㗎。佢仲話：『你可唔可以唔好成日話減肥，夜晚要食飯，如果你唔食飯我都唔食。』其實我只係夜晚唔食澱粉咋嘛，佢以為我絕食。」祖藍聞言爆笑回應：「我個女通常搶晒我啲嘢食，不過點都會留番最尾一啖畀我。

千嬅搞笑反問：「廚餘呀？小朋友真係好搞笑。」為了管住媽咪飲食，Torres更會與丁子高「聯手」：「有時丁生唔喺度，我會飲啲佢唔鍾意我飲嘅嘢，我個仔會影相Send畀老竇，仲話：『爹哋話唔畀飲』，我就話：『畀我飲一啖啦』！」並笑指與囝囝相處後，才學懂「掛念原來係要講出嚟」。

另在myTV SUPER的加長版，千嬅暢談多年來不同工作帶來的得著；她坦言很感恩做護士讓她學懂與人相處：「由細到大我讀女校，開頭同男人講嘢好驚㗎，直到喺醫院做嘢，因為要照顧好多唔同嘅人，就明白點樣去做人同埋個社會係點。」

千嬅亦難忘初入行於華星打拼日子：「我哋嗰時做好多宣傳，係咁跑通告，一大班人唔同路線用同一個司機，一齊走天涯。」

千嬅又談到她跟陳奕迅及梁漢文關係，儼如「屋企人咁熟」：「我唔使驚佢哋嬲，咩都會直接講。」她又感激師姐梅艷芳當年對他們照顧有加，並教曉他們全公司上下是大家庭：「佢對我哋新人好好，因為做新人冇咁上下知名度，好難有自己project，阿姐就會帶埋我哋出去攞演出經驗。」

（即時娛樂）