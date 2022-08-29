張頴康自爆初見劉德華即被電暈 赴威尼斯影展後仍飽受冷眼感難受 (16:31)

張頴康接受《星光路上》訪問，大談由「劉德華契仔」到做演員的心路歷程及辛酸。（大會提供/資料圖片）

入行逾20年的張頴康，接受無綫娛樂新聞台《星光路上》潘盈慧訪問，大談由「劉德華契仔」到做演員的心路歷程及辛酸。

一直抱住「當沉實演員」心態的張頴康，多年來堅持不走「捷徑」、默默耕耘，終於在2016年勇奪「飛躍進步男藝員」獎；之後備受重用並於劇集《痞子殿下》、《換命真相》、《逆天奇案》等有不錯發揮機會，演技獲肯定。

張頴康透露入行是因為中學時一次機緣巧合，去了劉德華公司經理人部門面試，他笑謂當時完全被華仔「靚仔樣」分散注意力，他說：「第一次見佢心諗『嘩，個鼻好靚呀！』，嗰時我真係聽唔到佢講乜嘢，因為淨係留意佢個樣。」張頴康表示雖成功簽約成為華仔旗下藝人，並獲得培訓兼出歌機會，卻因欠缺天分打消闖樂壇念頭，並轉投影視圈。

張頴康透露當年加入TVB有兩條路，一條是「捷徑」由華仔提名《香港先生選舉》，另一條是報讀藝訓班，踏實的張頴康選擇了後者：「雖然慢啲，但我做演員想從頭嚟過、踏踏實實去做。」

談到辛酸史，張頴康透露入行初期，雖已憑馬來西亞電影《太陽雨》登上威尼斯影展紅地氈，可惜回港後依然備受冷待，更甚是演出角色連對白也沒有：「嗰時都叫做代表香港去，之後返嚟又係做啲街坊角色，有啲難受，我冇諗過真係一、兩句對白都冇。」幸好張頴康沒有放棄，更積極爭取機會，過程勵志又感人。

張頴康還大談當年如何為了家庭轉行，及在拼搏過程中遇上車禍、如何因為太太麥雅緻（Angie）一句「屋企等我嚟頂」，決心返無綫並接下《回到三國》「范根」這個讓其人生踏上轉捩點重要角色。

張頴康還談到多年來如何因銀屑病（慢性皮膚疾病）身心飽受煎熬、如何靠Angie的支持及信任捱到今天。最後張頴康隔空向老婆講愛的宣言：「冇佢就唔會有我，依家可以擁有一個家庭、可以無憂無慮地去做自己鍾意嘅嘢，要多謝我太太。」

（即時娛樂）