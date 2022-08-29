林家謙喊住完騷 開騷前感沮喪 曾擔心不夠歌想取消演唱會 (16:00)

受到颱風「馬鞍」襲港影響，林家謙原定8月24日於紅館舉行的《Summer Blues演唱會》宣布延期，昨晚（28日）補場亦變成尾場。家謙唱完最後一首歌《邊一個發明了Encore》後，終忍不住落下男兒淚，還自爆感太大壓力，曾幾次想取消演唱會，幸獲友人鼓勵才順利完成。

昨晚尾場，多名圈中人包括蔡一傑、藍奕邦、小肥、劉佩玥、周志文及周志康等捧場。率先出場嘉賓是人妻鄧小巧，她身穿黑色晚裝配黑色口罩登場，2人先合唱《心靈作家》，然後小巧形容是經歷千辛萬苦越洋趕返港撐場。

她說：「最初要隔離21日，後來改隔離政策變3+4，不過我是『黃碼』人士不能進入此場館。後來知道再改獲而獲批准入場，我便即刻買機票、訂酒店和做檢測。於是即刻執行李趕到去機場，可是原本趕不及搭24號回港的航班要改搭另一班，可是班機延遲起飛，足足在機場等了48小時，剛撞正香港在24號打風，於是趕得及出關，完成檢測今晚才可以來到這舞台。」

家謙對小巧驚喜現身大為感動，指有對方出現才圓滿，將最好的旋律送給她。2人隔空作狀擁抱，全場歡呼，小巧聞言亦感動落淚，再合唱《可惜你是個人》。

在Encore環節，感性的家謙坦然到最後一晚，好似小時候面對暑假完結而感不捨，他起初哽咽後來邊說邊落淚，粉絲大叫「家謙唔好喊，我們好多謝你！」以示支持。

他指舉行此演唱會並不容易，台上有很多因素發生，每日都需要拆彈，最大關口則是來自自己，他解釋：「覺得自己唱歌不是太好，從沒有想過要開騷，後來監製Alex Fung勸我試入紙申請開紅館騷，以為要等2至3年，怎知一入紙就批。當看見Rundown和練歌時感到沮喪，因為我擔心不夠歌，亦不夠動力去唱，有幾次真的想取消這個騷。多謝Eason（陳奕迅）、林夕和黃偉文鼓勵及幫忙，我知道很多人與事未必需要Encore，發生過的只要好好存在心裏面已足夠。知道有些朋友將離開這個城市，希望他們記住這7晚騷的所有回憶，望某年夏天再相聚。」

（即時娛樂）