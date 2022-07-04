林家謙紅館尾場 被Tyson Yoshi「公主抱」 陳蕾自嘲唔老黎 RB出場掀高潮 (17:33)

林家謙稱當年自己中學時代已愛聽RB的歌，感覺很夏天，希望大家能借歌延續暑假的快樂。（鍾偉茵攝）

林家謙合共7場的紅館演唱會，昨晚（28日）舉行尾場。做足7場嘉賓的Serrini，繼續索吻不成，自備眼藥水即場滴眼兼扮感動落淚，追問家謙如何報答她，笑言上了7日「友誼的賊船」，期間還用間尺欲追打家謙。Serrini與Tyson Yoshi（程浚彥）先聯手掀開家謙外套，令他露出手臂；之後，她還提醒Tyson出手，突然大力抱起家謙，再對咪唱歌，只唱了幾句歌詞，已面露辛苦表情，惟有放低家謙，3人才繼續唱。

另一嘉賓是打扮成紅衣女郎的陳蕾，她自嘲「唔老黎」，原因是今年1月她答應為張敬軒演唱會擔任嘉賓，怎知演唱會因爆發第5波疫情而腰斬暫停；她又原本為家謙擔任24晚表演嘉賓，當天又遇颱風要延期舉行，結果她就變成其中一位尾場嘉賓，2人合唱《相信一切是最好的安排》，非常應景。

演唱會尾段，樂隊RubberBand（RB）壓軸出場，全場粉絲狂叫掀高潮。成員6號呼籲觀眾站立和唱《小涼伴》及《阿波羅》，更爆RB兩名成員與家謙同屬處女座。泥鯭即笑說：「我們可以搞新組合叫『處女時代』，第一首歌就叫《小器簿》。」

相關新聞：林家謙喊住完騷 開騷前感沮喪 曾擔心不夠歌想取消演唱會

相關新聞：鄧小巧趕得及返港 擔任林家謙紅館個唱嘉賓：返港唔容易...

（即時娛樂）