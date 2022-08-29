林家謙盼紅館個唱給予觀眾療癒作用：不會對這地方有陰影 (17:37)

林家謙合共7場的紅館演唱會，昨晚（28日）舉行尾場。在Encore環節，家謙唱完最後一首歌《邊一個發明了ENCORE》之後，感性的他表示，來到最後一晚就如自己小時候面對暑假完結大感不捨，他邊說邊落淚，他指舉行此演唱會並不容易，台上有很多因素發生，每日都需要拆彈，而最大的關口則是來自自己。

完騷後，家謙再解釋自己想取消演唱會原因，除了受疫情影響，如果開不成騷，擔心令主辦單位蒙受巨大損失，故大感壓力；同時他要克服心理關口，他說：「以往開騷最多唱7至8首歌，但今次要唱20至30首，很擔心自己聲線頂不順，始終開騷不在我Check list之內，現在完成感覺開心，似發夢一樣，給成個騷表現有8至9分。」

他上網重看演出片段和留意大家評價，承認舞台設計因為MIRROR紅館演唱會墜屏意外後，而作出不少改動，例如眼鏡擺設不能調高、舞台不能轉動阻擋部分觀眾視線，而每位嘉賓也要徒步上落台等。家謙覺得雖然像返回多年前，似看舞台劇要人手轉道具場景，但亦感覺較為人性化。

問到自發生「墜屏意外」後，家謙是首位在紅館開騷的歌手，他表示自己對所有事都感到好樂觀，覺得今次是新開始，他說：「我覺得個騷可以給信心觀眾或者有療癒作用，因為我知有些觀眾抱著複雜心情入場，希望他們看完之後，心情可以舒服，對這個地方不會產生陰影，能夠開心就最好。」

完成個唱後，家謙恨放假休息，最想吃火鍋，因為開騷期間吃得少，現瘦至26吋腰。他打算搞慶功宴答謝每位嘉賓，亦已私下傳短訊及送禮。9月生日的家謙，準備跟家人慶祝，因為演唱會閉關期間，暫時搬出很少回家，生日願望則是想放假計劃去旅行。

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（即時娛樂）