何雁詩產後首復出 爆Fred湊仔掂 囝囝腳頭好旺爸爸事業 (18:14)

何雁詩（Stephanie）與老公鄭俊弘的兒子Asher Douglas，就快3個月大。何雁詩榮升媽媽後專心湊仔，休息3個月後，今天（29日）首度現身公開活動，到馬鞍山出席活動。

身穿貼身連身裙的何雁詩收身成功，體重與懷孕前一樣，她說：「可能在分娩前一刻仍有做運動，只肥了17磅，而在分娩後1星期，便開始做簡單瑜伽和Pilates，產後2星期已減磅。」

說到囝囝，她開心表示B仔與他們互動，與之前「一嚿飯咁」好玩得多，所以出門開工都不捨得，要看相片解掛念之苦，原本覺得為人母後，都要有Me Time，但現在都不捨得離開太久，一星期只出街1、2次，每次約3小時便返家。

何雁詩又大讚老公鄭俊弘（Fred）湊仔好掂幫到手，她說：「他比想像中出色，我好驚幫BB冲涼，他好專業不緊張，還很享受，冲涼和換片責任全落在他身上，我負責餵奶，已經沒有餵哺母乳改飲奶粉。」她又指囝囝勁旺爸爸事業，Fred最近多了很多搵真銀工作，又一劇接一劇。

問她會否再生？她坦言有計劃，她又爆Fred在她產後1個月，已提議再追囡囡，但想先休息，待調理好身體和工作， 她說：「我一直有寫歌並報讀了音樂課程，希望明年有新作品，現在要工作掙錢，儲到錢才可以出新歌。」

（即時娛樂）