朱敏瀚被熱情女粉絲送吻勁尷尬 周嘉洛撐陳瀅爭視后 (19:08)

陳瀅、周嘉洛、王灝兒（JW）及朱敏瀚等，今天（29日）為劇集《痞子殿下》結局篇宣傳，與粉絲玩遊戲，周嘉洛及朱敏瀚分別獲女粉絲送抱，朱敏瀚更被猴擒兼熱情女粉絲，隔住口罩送吻，令他尷尬避開，場面搞笑。

陳瀅否認與周嘉洛拍拖，她表示隨住劇集播完，他們緋聞也差不多要完。周嘉洛被問到此事時，亦同一口徑，強調未試過單獨上陳瀅香閨，問想不想試？他即道：「暫時冇咁嘅興趣，亦都搵唔到原因。」

他稱不知陳瀅為何指他有很多女仔埋身，陳瀅即大爆：「他很受公司的化妝和服裝姐姐歡迎，還有獲很多男女同事歡迎，我記得拍攝時還有個女同事專登前來看他演戲。」

陳瀅被指今年很大機會與胡定欣及陳煒爭視后，周嘉洛亦力撐陳瀅絕對得，陳瀅說：「多謝大家喜歡看這套劇，至於大不大機會，直到年尾還有很多劇未播，可能有其他比我更加好的演員獲提名。雖然我還有一套台慶劇《美麗戰場》將會播，但拍得多劇不代表有多些機會，之前我試過一年播6套劇，連『飛躍進步獎』都冇，我反而想得到最喜愛的拍檔和劇集獎。」

朱敏瀚對女粉絲送吻感意外，JW表示在劇中和朱敏瀚也沒有惜戲，但澄清並不是她特別要求不拍，而是劇情沒有特別需要，問如劇情需要是否也願意拍？她笑道：「都可以諗吓嘅！因為我現在已是專業演員，其實當歌手10幾年突然之間做演員，我都好驚，在街上聽到大人和小朋友話我做得好好笑，我也覺得很欣慰，好想再拍劇。」

（即時娛樂）