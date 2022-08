MIRROR紅館演唱會於上月28日發生墜屏事故,受傷的舞者李啟言(阿Mo)仍在深切治療部留醫,事件距今剛好1個月,阿Mo女友兼COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)不時在社交網發文為男友打氣,而阿Mo的康復情况較預期進步,So Ching今天(29日)再更新Instagram限時動態,並轉貼2張甚有意思的插畫,圖片寫道:「Don't forget you've only read part of your story so far. You don't yet know how it ends.不要忘記,到目前為止,你只閱讀了部分的故事。你還不知道結局會是如何。」另一張則寫上:「I bend so I don't break.我折彎,所以我不會折斷;Be water, my friend. 學習成為一個靈活、柔軟而剛強的人。」

相關新聞:父代禱信:阿Mo情况較預期進步

(即時娛樂)