馬國明體會人生無常 樂做住家男 跟湯洛雯有結婚念頭 憂疫情反覆 (19:51)

馬國明憑《白色強人》首封無綫視帝，續集再由他孭飛曬演技，承接上集贏口碑，有指無綫為他今年再奪視帝獎項鋪路。（劉永銳攝/資料圖片）

馬國明跟女友湯洛雯愛得甜蜜，表示跟女友有結婚念頭，但只擔憂疫情反覆。（劉永銳攝/資料圖片）

馬國明與拍拖3年的女友湯洛雯（靚湯）愛得甜蜜，屢傳婚訊，早前共賦同居。馬國明接受《明報》專訪時坦言，在疫情中拍攝《白色強人II》感受很深，體會到人生無常，還漏口風好事近，與女友對結婚已有初步共識，但尚欠一個條件。本身是家中「少爺仔」的馬國明，一直得到父母疼惜不用做家務，現在為了靚湯變成住家男，落手落腳做家務，還兼任「剷屎官」一職。

馬國明拍攝《白色II》體驗人生，加上疫情持續2年多，成為他和靚湯的戀情催化劑，更珍惜相處時刻，並有結婚念頭。他說：「我們有傾過，已有初步計劃，朝著結婚方向邁進，唯一障礙是疫情反覆，就算去外國結婚，大家要隔離，若果安排了又爆疫都好煩。我最近看報道，有男藝人婚禮受疫情影響延期2年，所以要再諗、再睇時機。」

還有2年便入「五」的馬國明，談及生小朋友，他直言不抗拒做爸爸：「現在養了兩隻貓，好似兩個小朋友，我當仔湊，牠們好黐身，清晨5點就嘈醒我餵早餐，又扭我走出客廳陪牠們玩，才肯放過我，好得意。不過養人難過養貓，如果小孩要來臨，我都OK，本身都喜歡小朋友，聽人講抱起自己小朋友感覺好得意。」

與靚湯拍拖3年愈愛愈高調，馬明近期公開已在將軍澳築愛巢，方便返工又可享受二人世界，他不諱言過同居生活後，自己有好大改變：「我跟父母同住，只負責整理自己間房，現在我就經常執屋，因為我性格愛清潔，喜歡所有物品都有秩序，阿湯放東西就比較隨心，其他家務我都會做，洗衫、掃地、剷屎，兩隻貓去廁所會濺出貓沙在地上，又怕牠們舔到甩在地上的毛，吞入肚會影響健康。」

馬國明憑劇集《白色強人》首封無綫視帝，續集《白色II》再由他孭飛曬演技，承接上集贏口碑，有指無綫為他今年再奪視帝獎項鋪路。

馬國明表示醫護和消防員題材比較著數，容易令觀眾加分，他說：「我入行22年，回望都好開心，識到好多朋友，拍戲是我喜歡的工作，演過好多喜歡角色，最愛的3部劇集是《On Call 36小時》、《降魔的》及《白色強人》，當中兩部都是演醫生。其實我都拍過《烈火雄心II》，希望將來再有機會拍關於消防員的題材，或者再挑戰喜劇。」

欲知專訪詳情，請留意明天（30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）