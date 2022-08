MIRROR紅館演唱會發生墜屏意外已逾1個月,受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在深切治療部留醫,阿Mo是盧瀚霆(Anson Lo /教主)的好友,Anson Lo曾在8月5日在社交網發文抒發情緒,日前(23日)再現身Ig限時動態貼了時鐘照,但未有留下任何字句。

昨晚(29日)Anson Lo再次更新Instagram限時動態,他貼了愛犬Amber的照片,並留言"Night time",有神徒(粉絲暱稱)將Ig截圖轉發到社交網並留言:「有Amber陪伴,教主一定會快樂的」﹑"Anson Lo don't worry be happy"﹑"Amber is most power with Anson",為教主打氣。

(即時娛樂)