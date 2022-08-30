飯戲攻心｜古天樂驚喜現身撐場 黃子華62歲生日獲《飯戲2》劇本 (13:26)

黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎、廖子妤等，聯同導演陳詠燊、電影公司老閭江志強及古天樂，昨晚（29日）出席電影《飯戲攻心》香港首映禮。

這套戲因疫情關係，由賀歲片延遲到中秋節檔期上映，對於近日疫情又趨嚴峻，政府有意再收緊防疫措施，黃子華坦言憂慮一定有，但覺得大家對防疫已很有經驗，相信今次一定能控制到，最緊要大家齊心檢點。張繼聰同樣表示沒有人不擔心，認為不止電影界，飲食界及各行各業都承受了很久，希望政府體恤，能取得平衡，又指香港人防疫意識已好高。

近期上映的港產片票房不俗，問黃子華對《飯戲攻心》票房是否也很有信心？他說：「希望托他們鴻福，可以帶埋我哋上去啦！」9月5日是黃子華62歲生日，除獲一眾演員率先送上生日禮物，導演陳詠燊更為他送上《飯戲攻心2》劇本，黃子華笑道：「只要打開入面，真的看到有內容，再接拍的機會很大。」Stephy及林明禎亦表示期待再和他合作。

對於舞台劇《最後禮物》再度加場，黃子華稱對他而言已很盡，他說：「希望好的演出能讓多些人看到才搏命做，其實我前3日已經盡咗！好幸運生日當日是休息，休息本身就是最大的慶祝。」

同樣忙於演出舞台劇《Proof 求證》的王菀之（Ivana）亦表示很想加場，但因場地已滿未能再加，但也很多謝大家支持，令門票售罄，她說：「下次好想試些新東西，我都好想和張繼聰合作。」

張繼聰表示太太謝安琪已看過Ivana舞台劇演出，形容是技驚四座，他說：「我一定要跟她學嘢先，我心裏面很佩服她，因為做舞台劇一定要好有熱誠，做投資者直情是瘋狂夢想家，在我心裏面她是古天樂的級數，不過是舞台劇界。」

（即時娛樂）