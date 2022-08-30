白色強人II｜郭晉安演技超班 獲讚演乜似乜 再添視帝呼聲 (14:04)

上星期YT（郭晉安飾）證實腦內有膠質母細胞瘤，雖然他刻意隱瞞病情，但仍逃不過未婚妻阿Yan（張曦雯飾）法眼。（大會提供）

無綫劇《白色強人II》今個星期播出結局篇。上星期YT（郭晉安飾）證實腦內有膠質母細胞瘤，雖然他刻意隱瞞病情，但仍逃不過未婚妻阿Yan（張曦雯飾）法眼，更因偶爾發現YT偷服類固醇大感緊張，但又不敢問YT。幾經轉折，YT主動約見阿Yan告知實情，雖然擔心至淚如雨下，但為免打擊決意為草案背水一戰的YT，Yan忍淚聽完YT自揭病情及深情剖白後，強裝堅強回應謂：「草案通過嗰日，我幫你攞番個腫瘤出嚟。」

之前憑《回歸》演技贏盡口碑的郭晉安，這次憑YT角色再下一城，尤其自揭病情一幕中的虛弱神態及對阿Yan的憐愛寵溺眼神，數個微表情已掀動網民心，留言大讚郭晉安： 「奸、忠、傻都得，沒有甜言蜜語的愛情又得」、「好心痛 YT ，睇到眼濕濕，安仔真係勁，做咩角色都得，扮乜似乜」

另外，昨晚「麥難民」個案獲讚劇情貼地，劇情講述麥難民莫應才（鬼塚飾）因進食過期食物，導致腸胃炎入了明成北急症室；蘇怡（唐詩詠飾）建議應才找食物銀行，卻遭自尊心強的應才斷然拒絕，劇組借應才的口道出麥難民的遭遇及心聲：「我唔使人哋救濟我，我係冇屋企，但我唔係乞兒！我有工返㗎，你知唔知我最重要係咩，我係要填飽個肚，你明唔明呀？我知你諗緊咩，我哋喺麥記過夜嗰啲，全部人都當我哋難民。」鬼塚短短一幕戲的演出已帶動觀眾情緒，有眼利網民更認出他在《痞子殿下》中飾演四圍酒棧老闆三剎。

鬼塚近年參與不少劇集演出，除《痞子》外，還有《十八年後的終極告白2.0》、《鐵拳英雄》、《青春不要臉》及《十月初五的月光》等。70年代入行的鬼塚，1979年被胡楓睇中，獲邀請參與對方執導電影《打藤》，之後參演電影作品超過50部。

鬼塚原名伍健忠，11歲開始打工學造衫，並終捱出頭成為知名服裝設計師，高峰期擁有廿多間時裝店，並曾推出以其名字「鬼塚」命名的服裝。

（即時娛樂）