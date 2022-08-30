吳慷仁留港2個月今返台灣 難忘跟優秀香港電影工作者拍戲 (15:36)

早前來港工作的台灣演員吳慷仁，在港逗留2個月，連同之前在馬來西亞工作，他已有4個月沒有返台灣。今天（30日）吳慷仁啟程返台灣，他在社交網貼了身在機場的照片，並分享今次香港之旅的感受：「也是時候...我該回家擦一擦家裡的灰塵，摸一摸家裡的貓咪，繳一繳信箱裡的帳單了...

我趟香港我解鎖玩到了年輕時看電影《家有囍事》裡的廣東台灣麻將🥰，也讓我吃到了傳說中肥到爆炸的燒鵝...

但最最最...最重要的是...我認識了一幫非常優秀的香港電影工作者~與你們一起拍攝香港電影，走在香港的巷弄，拍下香港的氣味，反而是我這趟香港獨一無二的體驗！無價！！！

人生過程就是這樣，也許我們不只會碰到一次，但有時候誰知道下次是何時呢？如果真的只有一次...我們都努力的付出沒有留下遺憾...那這樣的『一次』在我心裡就將是永遠留下的印記，唯一有的時候也是挺美~

就像這些日子裡在香港路上認出我的香港朋友們，謝謝你們來跟我打招呼，每每聽到到有人叫我的名字，我總是感到不可思議，感覺就好像我一直都在，香港朋友認識我了很久一樣~我走先，你們珍重，轉眼之間，珍重再見~但願人長久。」

（即時娛樂）