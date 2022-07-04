隔離童話集｜21場圓滿落幕 陳凱詠完騷謝幕淚崩 譚玉瑛客串現身掀高潮 (16:37)

由梁祖堯、湯駿業、邵美君、趙學而及陳凱詠（Jace）等合演的21場舞台劇《隔離童話集》，昨晚（29日）圓滿結束。經歷了颱風襲港及替補演員上陣等波折，令眾演員經歷了一次有驚無險的演出體驗；而譚玉瑛加盟演出，為觀眾帶來驚喜，Jace對於這次演出依依不捨，完騷後在台上已經淚崩。

首度參與舞台劇演出的Jace，昨晚尾場謝幕時，眼淚已自動波流個不停，她坦言依依不捨，她說：「上年做完自己演唱會時，頭幾日未意識到不捨感覺，或者完騷後遺症，之後先發現完騷後遺症好嚴重。

今次舞台劇，如前輩們講，感覺好直接好真，好感受到21場裡面觀眾嘅反應、喜與悲，所有嘢都係同我哋一班演員同步發生，感受到劇場嘅力量真係好強大，所以好多謝呢班咁有愛嘅台前幕後，同埋多謝入場嘅觀眾、支持我嘅Fans，咁有愛去睇咗呢個舞台劇。

噚晚謝幕已喊到黐線，眼淚係咁滴出嚟，先知原來好唔捨得，因為21場嘅感情係好唔同，我哋用咗個零兩個月排練，一齊經歷咗21場，晚晚上演所有嘢重新經歷一次，甚至有啲日子係一日經歷兩次，一班人經歷好多嘢，所以今次完騷後遺症，真係不得了！」Jace這次演上癮，更表示再有機會，必定會參與舞台劇演出，而且更希望有機會參與音樂劇演出。

除了學而及Jace參與《隔離童話集》演出外，另一個給予觀眾的驚喜，就是找來了譚玉瑛參與演出，湯駿業感謝對方參與，他說：「我飾演嘅陳大文係一個成長入面走咗歪路嘅人，慢慢變咗一個好乞人憎好Mean嘅人都唔知。要可以勾返起大家童真，就要搵一個人所共知嘅象徵，所以得到譚玉瑛姐姐。佢都係我哋成長嘅年代，睇住我哋大嘅一個好特別嘅前輩，所以搵咗佢。搵佢都係膽粗粗問Friend攞咗電話，然後佢二話不說話：『好呀！玩呀！』所以係好感動。成個過程譚玉瑛姐姐都超級專業，一埋位已經背好晒劇本，我喺演嘅時候見到真人，令我更加知道角色點做，因為見到真正嘅譚玉瑛姐姐，諗起我嘅成長，到依家經歷咁多事，變成今天嘅自己。」

這次風車草劇團經歷颱風襲港影響演出日程情况，另一個考驗是劇中有演員家人確診，令劇組作出應變，邵美君說：「近期好多香港劇團，都有替補演員策略，佢哋會準備唔同角色對白，一旦疫情而影響可以有替補演員頂上。

今次我哋都面對呢個問題，做到中段有演員屋企人確診，係密切接觸者，佢立即做核酸檢測，按照程序做晒測試同隔離後發現冇事，之後亦可以歸隊，係一次好驚險情况，但都叫做好順利過度。替補演員雖然即刻要上場，但都好專業，好用心機去準備得好充足，而我哋都要早啲返嚟同替補演員排練過，係有啲辛苦但值得，咁樣每日觀眾都可以睇到我哋嘅演出。」

（即時娛樂）