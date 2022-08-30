譚旻萱搣甩10磅贅肉拍廣告 努力克服「鵝公喉」唱歌恐懼 (16:26)

廣告女神譚旻萱（Mandy）最近為護膚品牌拍廣告，廣告短片中Mandy穿上純白裝束，拍攝前Mandy做足準備功夫，為保持白滑肌膚，每天敷面膜又吃得清淡；加上跑步健身保持身段，最近3個月減去10磅贅肉。

Mandy雖有女神外表，但內在是男仔頭性格，拍攝期間不停「扮斯文」兼忍笑，Mandy笑說：「我最鍾意拍護膚品廣告，記得我入行後，最多護膚品客戶搵我，今次同新客戶合作，真係好開心！其實拍廣告時可以有機會Chok足全日，係咁Chok住撥頭髮，因為平時喺街一定唔會咁做，可以滿足我Chok得完美嘅慾望，希望嚟緊有客戶鍾意埋我把頭髮，搵我拍一個Chok住做嘅護髮產品廣告啦。」

近期Mandy除了拍廣告、參與劇集拍攝等工作，她更努力學習唱歌和跳舞，她說：「工作之餘就係增值自己，我一直努力做運動喼弗，依家瘦咗10磅，瘦啲上鏡會靚啲。我仲學唱歌同跳舞，依家鍾意跳舞，覺得好好玩、好有興趣；唱歌方面，雖然大家覺得我把聲鵝公喉，自己對唱歌都有啲緊張同唔自在，不過老師都讚我有潛質，我會再加啲努力，克服對唱歌嘅恐懼。」

（即時娛樂）