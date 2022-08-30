炎明熹目標做「星夢一姐」 吸金力驚人 自己交學費？ (17:39)

炎明熹被問到是否想做「星夢一姐」呢？她說：「這是其中一個目標，順其自然，我最遠的目標是做個歌星。」（劉永銳攝）

炎明熹（Gigi）和張馳豪（Aska）今天（30日）到銅鑼灣出席《99公益日》發布會，現場還首播他們合唱的活動主題曲《Together for good》，Gigi和Aska表示事前準備時間好短，而且分開錄歌，想不到效果出來好夾。

問到2人會否考慮合唱情歌？Gigi爽快回答：「可能我們高度差不多，可以挑戰。」Aska也說：「我想呀！」

暑假已近尾聲，Gigi將開學迎接中六課程，她表示暑期功課已完成，明日取新書，便準備好開學心情，因為要面對DSE考試。問到幕前工作吸金，是否開始自己交學費？她說：「未到這個程度，我掙到幾多錢，要問經理人才知道，我的零用錢和利市錢都儲起。」隨即數手指，但她愈講愈亂：「我多了三個0...一億都冇，得一個0。以前數完利市錢，都要再找家人幫我數一次，怕自己數錯。」

隨着演出機會和曝光率增多，Gigi的受歡迎程度，被指取代菊梓喬做「星夢一姐」，Gigi說：「梗係冇啦！我遠遠不及，要繼續加油。」想不想做「星夢一姐」呢？她直言：「這是其中一個目標，順其自然，我最遠的目標是做個歌星。」Aska則不敢奢望能做「星夢一哥」，他說：「 有機會唱歌畀人聽已是目標，能不能做一哥要順其自然，我想做個唱作歌手，作好多歌畀其他人。」

（即時娛樂）