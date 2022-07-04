《明日戰記》電影展覽 展出戲服道具 ANSONBEAN孖Winka率先參觀打卡位 (18:33)

ANSONBEAN最喜歡戲中的「基因子彈」，並大讚做得很仔細。（大會提供）

由古天樂﹑劉青雲﹑劉嘉玲和姜皓文等合演的《明日戰記》，是古天樂多年來的心血結晶，電影現正上映。電影公司由即日起至9月14日，特別於銅鑼灣Fashion Walk，舉行《明日戰記》電影展覽，由獻唱電影主題曲《明日之明日》的ANSONBEAN（陳毅燊）及Winka（陳泳伽）@COLLAR，參觀多個展覽打卡位。

ANSONBEAN及Winka首次見到電影中出現過的戲服及道具大叫興奮，Winka說：「現場見到電影裏面出現過的道具同戲服，覺得不可思議，我沒想過電影公司妥善保存戲中重要道具，更有機會近距離看到古天樂穿著的裝甲及槍。」

ANSONBEAN則說：「頭先親身見到『基因子彈』做得很仔細，係整個展覽中我最喜愛展品。實物拍攝時用嘅槍，十分迫真和有重量，感受到當時演員如果著住裝甲再拎住槍，一定吃力，剛才我哋拎槍影相，都覺得自己即刻入戲，成為一分子。」

是次展覽以電影內容為主題，展出部分拍攝時使用的戲服及道具，當中有不少讓參觀者「打卡」擺設，包括幾個主要角色戲服，泰來（古天樂飾）的26號動力重裝甲配件、基因子彈箱、H8炸彈等，並有視覺藝術家利志達為電影繪製的故事版及手繪版海報，更有以6萬多粒Lego、歷時2個月設計及砌出的樂高1:1動力重裝甲。

主辦單位希望藉著這次展覽，向大眾展示更多關於《明日》點滴，現場展示的《明日》實物道具製作精細，製作到屬於香港最大規模科幻電影，就如電影中的主角，他們有同樣初心，不放棄、打不死，要守著對別人及對自己的承諾。

（即時娛樂）