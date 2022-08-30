陳凱琳胞弟Derek甜蜜派糖 每天早晚跟老婆講「我愛你」 (18:54)

由陳凱琳（Grace）主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（31日）播映第3集，Grace邀得其龍鳳胎胞弟Derek擔任節目嘉賓，大談有關交友應用程式的社會現况，以及親身經驗。

不少人愛使用交友應用程式，有人覓到真愛，但有的遇上愛情陷阱。Grace透露自己從未用過交友應用程式，而Derek卻從該處找到真愛，他的老婆正是於交友應用程式上認識。

在Memory Lane環節中，Grace向Derek提問，如果現在要回到交友應用程式上的第一個約會，他會如何計劃，Derek表示會帶對方去一間體面餐廳，因為他覺得2人坐下來聊天，才可以深入了解；他被問到跟老婆相識經過，Derek分享他們傳訊息聊天，會聊到凌晨2時，Grace聽完感震驚，並追問在哪個時候，開始認定對方為終身伴侶，Derek繼續甜蜜派糖，透露與對方第一次約會時便已認定，令Grace大感羨慕。

Grace亦問及Derek最近一次說「我愛你」的對象是誰，他回答是老婆，更表示每天早晚都跟老婆說「我愛你」。最後，Grace與Derek大玩Spin the Bottle遊戲，挑戰Truth or Dare，若不想接受懲罰，Derek需說出自己想與哪一位明星拍攝色情電影。

（即時娛樂）