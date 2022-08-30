鄭欣宜自薦演出紀念羅文演唱會 讚羅記愛求變接受新挑戰 (19:05)

鄭欣宜、陳柏宇、林志美、陳明憙等，今天（30日）到沙田出席《羅文•傳承 全城紀念演唱會》分享會，眾人將演出10月的演唱會，羅文（羅記）胞姊妹亦拍片支持。

欣宜自薦演出演唱會，並在台上分享對羅文點滴，她說：「羅文和媽媽（沈殿霞）合作無間，更曾組過情侶合唱團，是媽媽最好最好朋友。我經常和他講笑，如果人生緣分有少少不同，他可能就是我爸爸。」

鄭欣宜表示在場館看到羅文歌衫，勾起很多回憶，雖然羅文離開時她只得14歲，未能得到對方指教，但羅文曾對肥姐講過，在台上穿的衣服一定要靚，是對舞台、觀眾及自己的尊重，令她印象深刻，她表示屆時表演歌衫，應該也可以華麗些。

問入行至今，她可認為可以交到一張亮麗的成績表給羅文看？她則說：「我還未滿意，可不可以暫不交，畀多少少時間我，我覺得永遠可以更好，我估他亦不想聽到我話自己張成績表有幾好，我反而想自己怎樣去學習和進步，因為他不斷求變，在離開我們之前，也不斷接受新挑戰，令自己進步。」

問為何經常向羅文笑說差點成為對方女兒？鄭欣宜解釋：「大家都這樣講，我很鍾意這位Uncle，因為他很欣賞我，他經常『質』我食嘢，但又要我減肥，叫我專心讀書，但見到我唱歌跳舞又好開心，很矛盾，就是家長對小朋友的複雜感覺。」

陳柏宇表示獻唱羅文金曲並無壓力，因本身唱腔都偏舊，所以唱舊歌會覺得更舒服，問到會否跳唱《波斯貓》？他笑道：「我唔係波斯貓，不用跳舞，我想沒有人想看我跳舞，自己也不想看，不過我應該都妖得。我會著得尊重場合，但不失個人風格。」

（即時娛樂）