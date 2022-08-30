朝鮮精神科醫師劉世豐｜金旻載學針灸練醫術 認冧金香起 (19:46)

由金旻載、金香起和金相慶合演的古裝韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》，集醫療與追兇元素於一身，以單元式劇情展開故事，節奏明快，令收視上升兼穩坐同時段節目收視冠軍，劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架。

「新晉男神」金旻載曾於《浪漫醫生金師傅》演護士，今次在劇中演天才內醫院醫師，他特地在開拍前苦練「醫術」：「劉世豐是首席針醫，所以我去真正的中醫診所嘗試施針，看了很多人體解剖圖，努力背熟穴位。」金香起坦言開拍初期感到緊張：「對於古裝劇要使用的語氣和用字、還有穿古裝感覺，這部分我有點生疏，幸好跟演員們拍攝得很順利。」她還透露私下約旻載「練功」：「我也有學施針，會跟世豐一起練習。」

拍攝現場的「氣氛擔當」，金旻載和金香起大讚前輩金相慶是笑聲製造機，3人的默契也在劇集發布會上表露無遺。除了金香起形容旻載是「靈魂伴侶」、男方回敬拍檔是「互相引路的北極星」外，金旻載還自認「香粉」：「她演得太好了，所以輪到我演出時，我總是失魂地看著她，漸漸變成她的粉。」

金相慶笑謂金香起是他拍攝時的最大動力，更會擔心她吃不飽，父愛爆棚。導演朴元國曾於記招透露，《朝》將以「季」為單位製作，未來希望描寫更多桂樹村患者的故事。

（即時娛樂）