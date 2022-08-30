林奕匡為生孩子跟老婆拗數 王智騫仆落樓梯險破相 (23:22)

林奕匡(Phil)及與太太李靄璣(Rikko)結婚5周年，早前安排到木庫影靚相，取其意象徵「木婚」。今晚（30日）兩人出席活動露有共識展開生育計劃，但提到生多少個孩子則意見分歧，Phil說：「家人都開始催我生小孩，我覺得最理想生兩個，不過這些要睇緣份。」Rikko有異議，說：「生仔嗰個係我，不應該畀壓力媽媽，生一胎再睇情況啦！其實我好前衛，世界人口好高，都可以考慮領養。」

Phil填詞的歌中有句「戀愛是許多關卡」，是否生活寫照，惹來Rikko撒嬌：「點解講到好似我很強勢？」Phil急忙解話：「我想表達兩個人一齊成長會遇到好多困難，疫情亦為大家帶來難以估計的問題，希望引來樂迷共鳴。我覺得將來生小孩，我才是虎爸，太太平時好遷就和愛惜家中的狗仔，不是Say No的。」

今晚同場還有《I SWIM》飾演學霸程子帆的王智騫，有不少粉絲到場為他打氣。他到場時刻意以劉海髮型和戴口罩遮臉，原來他日前邊行樓梯邊玩手機而跌傷，臉上有多處傷痕：「我仆落樓梯，撞到右眼爆微絲血管，額頭、鼻樑和嘴，好彩睇醫生做檢查，知道只是皮外傷，現在有食消炎藥。」他又透露最近參加ViuTV劇集《冰上火花》試鏡，希望爭取更多演出機會。

（即時娛樂）