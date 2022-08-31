梅啟明入稟控侄仔看護軟禁母親 梅媽︰全部冇啲咁嘅事 (14:15)

已故樂壇天后梅艷芳的胞兄梅啟明日前入稟高等法院，指母親覃美金（梅媽）在他患癌時，曾表示會在他年過70歲時給予他500萬元，惟假扮成看護的一名鄭姑娘誤導梅媽，致梅媽登報與他斷絕母子關係。梅啟明另指控侄兒梅柏麟濫用梅媽每月25萬元生活費，現向鄭姑娘及梅柏麟索償共800萬元。

梅媽接受D100節目《娛樂小奶媽》主持潘小文電話訪問時，否認被人軟禁。訪問中的梅媽雖自言有點不適，但中氣十足，大讚照顧她的鄭姑娘好好，搵唔番第二個。對於被指禁錮一事，梅媽反問︰「我點解會畀人禁錮呀？佢（梅啟明）想禁錮我就真，所以我避佢，搬到咁遠呀，因為佢成日都追住話『喂，錢呀錢呀錢﹗』你話一個月我畀三萬、幾多萬，固定咗我可以做得到，我做，你唔係喎，冇固定時間，你叫我點做呀？我都係靠阿梅（梅艷芳）嗰啲咁多做生活費，我又租樓，呢度都兩萬幾蚊租。」潘小文再次問她有沒有被禁錮、被鎖在屋內或房內，梅媽強調︰「全部冇啲咁嘅事﹗全部冇啲咁嘅事﹗唉，佢鍾意點講就點講，我都唔識講。」

對於梅啟明稱其兒子要錢醫病，梅媽揚言︰「我唔信佢，叫佢畀個仔我睇吓。佢睇咩醫生，畀醫生紙我睇吓。我盡我自己可能，幫得多少都幫。佢話個仔病，叫我畀錢佢就唔會畀。佢依家老婆同仔都唔顧，仲四圍去攬女人。唉，我都唔識講，自己生咗咁嘅仔。」梅媽指梅啟明以前還會工作，但結識到那些女人後就更無聊。她強調現在用的都是梅艷芳生前掙下的辛苦錢，是留給她做生活費，不是給梅啟明去玩女人。梅媽爆梅啟明從前也四處留情，在美國還有兩個兒子。

梅媽坦言人生至今最遺憾是見不到梅艷芳最後一面，又指梅啟明小時候不是現在這樣子，直言對梅啟明失望。得知梅啟明入稟控告鄭姑娘及梅柏麟後，梅媽驚訝地「吓」了一聲，然後哈哈笑了幾聲說︰「禁錮我呀？你話我似唔似畀人禁錮呀？」

（即時娛樂）