阮兆祥錢嘉樂爆曾志偉新冠病毒康復變回「一線」藝人 今日出關 (15:21)

錢嘉樂和太太湯盈盈、阮兆祥今日出席活動，向長者贈送福袋。嘉樂說本來活動只有他和祥仔，但太太自動請纓參與。盈盈笑言難得放假，既可做善事又能黐住老公，平日亦會向兩個女兒灌輸多做善事的觀念。祥仔透露每逢節日都會帶媽媽一同參與慈善探訪，等對方有點活動，又可以跟年紀相若的老友記傾偈。他說︰「見到媽咪跟一班老友記互動是很開心，做完很有滿足感。她最近看《好聲好戲2》後對配音產生興趣，問我哪裏有得學配音，有沒有一些配音員訓練班。若果她將來成為高材生，大家可做同事。」

嘉樂與祥仔表示早前確診新冠病毒的曾志偉今日「出關」，將於9月初歸隊錄影新一集《開心無敵獎門人》。他們認《獎門人》存貨不足︰「本來之前會連續錄影兩日，但因獎門人不在只拍了一日，另外一日就調到9月初補錄。」祥仔笑指獎門人身體狀况ok，由「二線藝人」變回「一線藝人」。嘉樂說：「其實上次錄影前跟他電話開會時，聽到他聲線已沒什麼大礙，還指指點點，很精靈。」

有傳嘉樂將擔任港姐決賽司儀？嘉樂說：「暫定有這個想法，有傾過，但未知，總經理（曾志偉）日理萬機，隨時變。（與曾志偉、陳百祥一齊做？）都是傾過吓，不要當我是總經理。」港姐準決賽因有5位佳麗確診而延期，嘉樂沒有聽聞準決賽及決賽會二合為一的消息，亦沒聽過準決賽會取消。

（即時娛樂）