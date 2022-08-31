痞子殿下｜朱敏瀚人格分裂之謎解開 入戲全靠替身和戲服 (16:10)

無綫劇集《痞子殿下》進入結局周，朱敏瀚飾演的千刀患人格分裂的真相終告揭曉。原來千刀年幼時親眼目睹親父被裘勇（吳岱融飾）殺死，雖然他明白裘勇殺人動機是想阻止親父開殺戒，但內心難免煎熬，以致發展成人格分裂。朱敏瀚飾演雙重人格角色，對他來說是個大挑戰。他受訪時坦言拍攝「自己同自己講嘢」的場面時難度最大︰「每一場都要做兩次，好多謝同劇嘅演員鄔嘉駿做我替身，佢仲好好咁幫我對戲。『一劍大俠』嘅戲服都好幫到我入戲，一著住件衫就知道自己要進入『千尋』嘅狀態。」

陳嘉佳（小寶）飾演的娟娟，真實身分原來是國師（黃建東飾）旗下首席間諜「零零娟」。娟娟5年前本打算去外國一年見識世界，其間因被人以「面目全非掌」攻擊而毀容，最後獲國師打救，因此加入國師的神秘組織報恩。小寶在劇中不乏動作場面，但這些場面對身手靈活的她非最大挑戰。小寶透露最大挑戰是穿高跟鞋及長裙︰「差唔多每場戲都要著高踭鞋，其中有一場戲講我要推走張頴康，因為我當時戲服條裙好長，我唔小心踩到裙尾仆親，搞到膝頭同手臂都損晒同流晒血。當時拍緊阿康嘅大頭，我唔想影響進度，決定繼續跑到導演嗌Cut機。」炎熱的天氣對小寶來說亦是一大考驗，她指吳岱融的消暑裝備最齊全，包括3個隨身風扇仔，又會準備兩把落地風扇給大家。

飾演歌蓮神國國王的安德尊，在飾演百勝國皇帝的杜燕歌幫助下，終於一嘗坐下來吃飯滋味。重獲尊嚴的安德尊邊表現驚青，邊難以置信地坐下吃飯，眼泛淚光一幕十分有感染力。

（即時娛樂）