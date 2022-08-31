香港人的台式生活｜導遊疫下變身YouTuber 掛念在港母親落淚 (16:34)

曾寶儀主持的J2台節目《香港人的台式生活》前晚（29日）一集的主角是原本在香港從事設計，因壓力爆煲決定移居到台灣，並轉行做算命師的依糕。依糕在台灣玩塔羅牌、拜太上老君，又信了道教。她說這些事在香港可能有點不可思議，但台灣宗教多元，而且包容性強，令她可以找到心靈寄託，過自己的生活。依糕在台灣兩年，感覺當地人很有禮貌，很多地方很靚，街上有很多樹，她可以放慢步伐。

曾寶儀在昨晚一集訪問了兩位原本在台灣做導遊的香港人高佬、肥仔，他們在疫情下的旅遊生意大不如前，遂利用自己熟悉旅遊的專長，轉行做YouTuber，他們的網上頻道，目前已經有6.5萬人訂閱。高佬、肥仔和寶兒去到一間港式茶餐廳開餐，高佬見到老闆用廣東話落單，落單會寫「COT」（凍檸茶），感覺返晒嚟。他最想食陳皮鴨腿湯飯、煎釀三寶；肥仔最懷念雞蛋仔、紅腸和夾餅。

肥仔之後帶他們去到西門町一間老店吃滷肉飯，說當年第一日留在台灣就是吃這裏的滷肉飯。他向寶儀介紹這碗飯時想起在港的母親，兩母子兩年沒見，但每隔幾日就通視像對話。肥仔在節目中致電母親，肥仔媽說︰「兩年冇見仔，梗係掛住，佢努力工作啦，佢好鍾意做YouTuber，梗係支持佢，不嬲都支持佢，總之做乜都支持佢，疫情過去做番本行。佢好孝順，成日掛住我。」聽到媽媽一番話，肥仔已經眼泛淚光，他說︰「當初走，個個都好開心，屋企老竇咁囉唆，過咗10幾年，見到媽咪老嘅速度，見到阿媽老感觸好大，時間係最無情。」

曾寶儀之後參觀他們用旅行社改裝的工作室，剪片直播都在這裏完成。高佬負責網上平台、技術上同經營頻道，肥仔主力拍片剪片。高佬說︰「我哋有小朋友有屋企喺度，台灣自然係家。疫情時，好多冇結婚行家都返晒香港。」

（即時娛樂）